Attaccanti consigliati al fanta | la divisione in fasce per la 34ª giornata

Per la 34ª giornata di campionato, gli appassionati di fantacalcio trovano una guida utile con i consigli sui giocatori da schierare e quelli da evitare. La lista si divide in fasce, indicando le scelte più sicure e i rischi da evitare, per aiutare i partecipanti a pianificare al meglio le proprie formazioni. Si tratta di una panoramica che include i nomi più in forma e le situazioni da monitorare attentamente.

La 34ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 24 aprile alle 20.45 con Napoli-Cremonese e si chiuderà lunedì 27 aprile con Lazio-Udinese (20.45). Dopo la divisione in fasce dei difensori e dei centrocampisti, ecco la lista degli attaccanti da schierare - o non schierare - al fantacalcio in questo turno. La prima fascia è quella dei top da mettere sempre, nella seconda rientrano i calciatori da cui ci si può aspettare buoni voti e - all'occorrenza - bonus. Nella terza quelli che potrebbero strappare una sufficienza e magari riservare delle sorprese, pur partendo dietro nelle gerarchie. Infine, in quarta fascia, quelli che in questo turno potrebbero faticare di più o non trovare addirittura voto, meglio evitare di schierarli dunque.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Attaccanti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 34ª giornata Notizie correlate Leggi anche: Attaccanti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 28ª giornata Leggi anche: Attaccanti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 24ª giornata Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Attaccanti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 33ª giornata; Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 33ª giornata; Fantacalcio, 33^ giornata: gli attaccanti da schierare; La preview della 33a giornata al fantacalcio: partita per partita, ecco chi mettere e chi no. Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 34ª giornataDai top player ai giocatori da evitare in questo turno di campionato: ecco la guida completa per la difesa ... msn.com ATTACCANTI 33^ giornata, chi schierare al fantacalcio: la divisione in fasceAttaccanti 33 giornata fantacalcio: la divisione fascia per fascia. Ecco l'elenco completo in vista del 33° turno di Serie A! fantamaster.it FANTACALCIO - Gli attaccanti consigliati per la 33ª giornata a cura di Fabrizio Cocchiarone #LBDV - facebook.com facebook Fantacalcio, gli attaccanti consigliati per la 33^ giornata di Serie A x.com