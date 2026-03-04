Attaccanti consigliati al fanta | la divisione in fasce per la 28ª giornata

Per la 28ª giornata di campionato, sono stati scelti diversi attaccanti tra i più promettenti e quelli da evitare. La divisione in fasce aiuta a capire chi puntare e chi invece potrebbe deludere, offrendo un quadro chiaro delle opzioni disponibili. La guida completa analizza le scelte più strategiche per questa giornata di calcio.

La 28ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 6 marzo alle 20.45 con Napoli-Torino e si chiuderà lunedì 9 marzo con Lazio-Sassuolo (20.45). Nel corso di questa giornata si disputerà anche il derby di Milano, in programma domenica 8 alle 20.45. Dopo la divisione in fasce dei centrocampisti e dei difensori, ecco la lista degli attaccanti da schierare - o non schierare - al fantacalcio in questo turno. La prima fascia è quella dei top da mettere sempre, nella seconda rientrano i calciatori da cui ci si può aspettare buoni voti e - all'occorrenza - bonus. Nella terza quelli che potrebbero strappare una sufficienza e magari riservare delle sorprese, pur partendo dietro nelle gerarchie.