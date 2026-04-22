Atalanta e Lazio in lutto | si è spento a 87 anni a Pietro Dotti

Lunedì 20 aprile si è spento all’età di 87 anni Pietro Dotti, ex difensore dell’Atalanta. Tra il 1968 e il 1969, ha giocato 30 partite con la squadra bergamasca. La notizia ha suscitato il cordoglio tra tifosi e società sportive. Nessun altro dettaglio sulla causa della morte o sulla sua vita successiva è stato comunicato.

Si è spento lunedì 20 aprile a 87 anni Pietro Dotti, ex difensore dell’Atalanta, con cui ha giocato 30 partite tra il 1968 e il 1969. Originario dell’Emilia, ha fatto i suoi esordi con il Messina conquistando la storica promozione in A del 1963, per poi giocare tre stagioni con la Lazio da protagonista e per un anno anche con l’Inter, segnando il suo unico gol in Serie A. Classe 1939, ha concluso la carriera giocando con Pro Patria e Venezia. Ha totalizzato 150 partite in A e 129 in B. È ricordato soprattutto per essersi distinto in un’amichevole tra Inter e Santos, in cui marcò Pelé. Nel corso degli anni è stato un punto di riferimento anche per il bocciodromo di Bergamo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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