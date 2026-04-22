Arti dal Vivo 2026 | sono 63 i progetti approvati

Complessivamente 67 progetti presentati, per un totale di oltre 445 mila Euro di costo complessivo. E, tra questi, ben 63 progetti approvati, per un contributo stanziato di 182 mila Euro. Si riassume in questi dati l’esito dell’edizione 2026 del bando “Arti dal Vivo”, promosso dalla Fondazione.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Arti dal Vivo 2026: sono 63 i progetti approvatiComplessivamente 67 progetti presentati, per un totale di oltre 445 mila Euro di costo complessivo. E, tra questi, ben 63 progetti approvati, per un contributo stanziato di 182 mila Euro. Si riassume ... leccotoday.it

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