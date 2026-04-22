Arcuri smascherato | fa volumi d’oro con Treccani da imbucato del Colle

Un ex commissario all’emergenza Covid, noto per aver collaborato con l’ex premier, si trova al centro di una polemica riguardo alla sua presenza nel consiglio di amministrazione di un ente culturale. La sua nomina sembra aver violato le procedure, perché non ha ottenuto l’approvazione di tutti i soci dell’ente stesso. Inoltre, sono emerse questioni legate a contratti e volumi di affari con una nota enciclopedia italiana.

L’ex amministratore delegato di Invitalia, più conosciuto al grande pubblico come il commissario straordinario all’emergenza Covid scelto dal governo Conte nel marzo 2020 e rimosso dall’incarico un anno dopo per volontà di Mario Draghi, è infatti da aprile 2023 tra i consiglieri «su scelta» del prestigioso istituto fondato nel 1925 da Giuseppe Treccani degli Alfieri e Giovanni Gentile, e che ha avuto presidenti come Guglielmo Marconi, Luigi Einaudi, Gaetano De Sanctis, Rita Levi Montalcini. Arcuri ne è anche vice presidente. Iscritta come società privata nel 1933, la Treccani oggi conta 28 azionisti quali l’Istituto poligrafico e Zecca di Stato, Bnl, Banca d’Italia, Mps, Unicredit, Intesa San Paolo, Assicurazioni Generali, Leonardo, Telecom, Snam, Ferrovie, Rai.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Arcuri smascherato: fa volumi d’oro con Treccani da «imbucato» del Colle Notizie correlate Meloni trasforma Salvini in un pro Kyiv. Vannaci fa l'imbucato e promette battaglia sulle concessioni balneariIl governo si compatta e passa il Dl Ucraina, ma Vannacci continua a bussare alla porta. “Non sapete che fa Raimondo Todaro”. Grande Fratello Vip, subito smascherato da Selvaggia LucarelliNonostante sia soltanto la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip, il clima nella casa più spiata d’Italia si è già acceso.