ARC Raiders si trova al centro di polemiche per ban considerati ingiusti e problemi di stabilità dei server, che stanno influenzando l’esperienza di gioco. La situazione ha portato il team di sviluppo a intervenire cercando soluzioni rapide per migliorare le prestazioni e rispondere alle lamentele dei giocatori. La comunità si confronta sui social e nei forum, evidenziando le difficoltà attuali.

Non è un periodo facile per ARC Raiders, uno degli sparatutto più sorprendenti degli ultimi mesi, finito improvvisamente al centro di una forte ondata di critiche. A scatenare la polemica è stata una recente serie di ban che ha coinvolto anche giocatori legittimi, in particolare chi utilizza controller per l’accessibilità. Secondo quanto dichiarato da Embark Studios, si tratterebbe di un errore del sistema di rilevamento, che avrebbe identificato questi dispositivi come strumenti sospetti. Una situazione delicata, soprattutto perché riguarda una categoria di utenti che utilizza queste soluzioni per necessità reali, e non per ottenere vantaggi illeciti. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - ARC Raiders nel caos per ban ingiusti e server instabili: Embark corre ai ripari

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