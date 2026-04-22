In ARC Raiders, le modalità di gioco chiamate Spedizioni hanno subito una modifica significativa. Da ora in poi, i punti abilità saranno assegnati in base ai danni inflitti durante le battaglie, anziché sulla quantità di progressi accumulati. Questa novità cambia il modo di affrontare le Spedizioni, che non dipenderanno più dalla quantità di risorse raccolte, ma dall’efficacia degli scontri. La modifica porta a un nuovo approccio strategico nel gameplay.

Un cambiamento che modifica completamente il modo di giocare. In ARC Raiders le Spedizioni non saranno più basate su quanto si accumula, ma su quanto si combatte. Gli sviluppatori hanno deciso di ascoltare i back della community e rivoluzionare uno degli elementi chiave della progressione. Il risultato è un sistema più dinamico, che premia l’azione e non il semplice accumulo di risorse. Una scelta che sta già convincendo molti giocatori. La novità principale riguarda il sistema di progressione delle Spedizioni. In passato, per ottenere punti abilità era necessario accumulare valore nello stash, cioè raccogliere e conservare risorse e denaro. Ora invece il criterio cambia completamente: i punti si guadagnano infliggendo danni durante una finestra temporale di cinque giorni.🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - ARC Raiders, le Spedizioni cambiano: si ottengono i punti abilità in base ai danni inflitti

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