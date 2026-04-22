Antonella Pacchiarotti lady Aleatico premiata come eccellenza del vino
Grotte di Castro brilla nel cuore di Roma. Nell'aula Giulio Cesare del Campidoglio, la Tuscia ha trovato la sua ambasciatrice durante la cerimonia di premiazione di Donne di Roma. Antonella Pacchiarotti, anima della cantina di famiglia, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento per la sezione.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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