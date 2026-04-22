Il 22 aprile Stasera tutto è possibile riapre i battenti con una puntata speciale intitolata Anche stasera tutto è possibile. Un appuntamento che arriva dopo l’addio dello show per ringraziare il pubblico che ha premiato la trasmissione con ascolti record in questa stagione. Anche stasera tutto è possibile, le anticipazioni del 22 aprile. Stasera tutto è possibile, come ben sappiamo, ha salutato i telespettatori la scorsa settimana con una puntata straordinaria. L’ultimo appuntamento con lo show di Stefano De Martino ha conquistato 2.167.000 spettatori, con il 16% di share. Numeri eccezionali che hanno consolidato ancora di più il successo del conduttore e del suo gruppo di lavoro.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Anche stasera tutto è possibile di mercoledì 22 aprile, il meglio di Stefano De Martino

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