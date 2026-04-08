Stasera su Rai2 va in onda il penultimo appuntamento della stagione di “Stasera Tutto è Possibile 2026”, il comedy show condotto da Stefano De Martino in prima serata. La puntata dell’8 aprile prevede la presenza di vari ospiti e anticipazioni sui momenti che verranno trasmessi. Il programma, in onda da diverse settimane, si concentra sull’intrattenimento con sketch e coinvolgimenti dal vivo.

Tutto pronto per il penultimo appuntamento della stagione di “ Stasera Tutto è Possibile 2026 “, il comedy show condotto da Stefano De Martino in prima serata su Rai2. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le anticipazioni di stasera, mercoledì 8 aprile 2026 su Rai2. Stasera Tutto è Possibile 2026, ospiti di mercoledì 8 aprile su Rai 2. Stasera, mercoledì 8 aprile 2026, dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “ Stasera tutto è possibile “, il comedy show campione d’ascolti presentato da Stefano De Martino in prima serata su Rai2. Il programma, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, anche quest’anno ha registrato ascolti record portando la seconda rete di mamma Rai a vincere più volte la sfida degli ascolti tv del prime time. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Stasera Tutto è Possibile 2026 con Stefano De Martino: anticipazioni e ospiti dell’8 aprile su Rai 2

Stasera Tutto è Possibile 2026 con Stefano De Martino: anticipazioni e ospiti del 25 marzo su Rai 2“Stasera Tutto è Possibile 2026“, il comedy show condotto da Stefano De Martino torna con una nuova e divertentissima puntata su Rai2.

Temi più discussi: Stasera tutto è possibile; Stasera tutto è possibile, Paola Di Benedetto e Maria Di Biase tra gli ospiti dell'8 aprile; Stasera tutto è possibile, mercoledì 1 aprile: anticipazioni e tema 'AstroStep'; Stasera tutto è possibile su Rai 2: ospiti e anticipazioni della penultima puntata.

Stasera tutto è possibile, 8 aprile 2026 | Diretta streaming e ospiti: da Paola Di Benedetto a Carlo AmletoLe anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Stasera tutto è possibile: ecco cosa accadrà stasera 8 aprile 2026. ilsussidiario.net

A Stasera tutto è possibile Stefano De Martino gioca in cucina. Gli ospiti della penultima puntataTra i giochi di stasera ci sono Passa la palla, Colonna sonora e Segui il labiale, fino ad arrivare al momento più atteso, quello della Stanza inclinata. Come sempre, in studio non mancano il ... iodonna.it

Se andiamo avanti così non so se lo condurrò, sta diventando un’ipotesi sempre più remota”. Sorpresa in studio quando Stefano De Martino, durante la penultima puntata di Stasera Tutto è Possibile andata in onda l’8 aprile 2026 su Rai 2, lancia questa battut - facebook.com facebook

In questi casi si può dire solo una cosa: Quasi tutto pronto per la penultima puntata di #STEP! In onda a brevissimo su #Rai2 e #RaiPlay. #Staseratuttoepossibile x.com