Angelo e Gianna Due storie di passione

Angelo e Gianna sono protagonisti di due storie di passione che si intrecciano nel tempo. La cartoleria di Angelo Buganè, situata a Bologna, ha raggiunto i 200 anni di attività e rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per chi visita la città. Una cittadina ha raccontato di aver ricevuto un gesto di cortesia e attenzione presso questo negozio, un esempio di come le buone maniere possano lasciare un segno duraturo.

La mia voce è quella di una cittadina colpita da un esempio di gentilezza e buone maniere. La cartoleria di Angelo Buganè non è solo una bottega storica di Bologna che festeggia i 200 anni, ma anche una tappa che consiglio ai turisti. Angelo gestisce il negozio con volontà e dedizione dal 1975 e a 90 anni sta dietro il bancone con occhiali, stampella e buonumore. Questa piccola bottega è uno scrigno di umana gentilezza. Francesca Zeno Risponde Beppe Boni Le botteghe storiche sono un valore inestimabile di cui Bologna laica e papalina va fiera. Nascono i centri commerciali eppure le botteghe del centro e le antiche trattorie sono una medaglia appesa sui muri delle Due Torri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Patrizia canta Vertebre e Settembre arriva sul palco | The Voice Kids Italy Blind Auditions Notizie correlate Gli incorreggibili: storie di sport e passioneAnalisi sul momento della Openjobmetis di Varese, al centro dell’attenzione per una serie di errori che continuano a emergere nelle prestazioni. Storie di storie: “Colori e parole: due generazioni in arte. Gioacchino e Maria Concetta Distefano”Giovedì 23 aprile 2026 dalle 18 alle 20 presso Aura Studio Via San Rocchetto 2 int. Altri aggiornamenti Si parla di: Il sindaco Masci ufficializza le deleghe assegnate agli assessori; Esalazioni da piscina di un albergo in centro, diversi intossicati.