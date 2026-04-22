Stasera va in onda una puntata speciale dedicata ai momenti più memorabili dell’ultima edizione. La serata vede di nuovo protagonista Stefano De Martino, che presenta un evento con i principali momenti di successo e alcuni ospiti speciali. La trasmissione ripercorre le scene più apprezzate e coinvolgenti, offrendo agli spettatori un’occasione per rivivere le emozioni della stagione appena conclusa.

Dopo aver chiuso una stagione trionfale la scorsa settimana, Rai 2 non spegne ancora le luci del suo varietà di punta: questa sera, mercoledì 22 aprile, va in onda Anche Stasera tutto è possibile, un appuntamento speciale dedicato ai momenti più belli dell'anno. La trasmissione approda a questa serata celebrativa forte di un grande successo: l'ultima puntata ha infatti conquistato ben 2.167.000 spettatori, toccando uno share del 16% e confermando Stefano De Martino come padrone di casa indiscusso della prima serata. Per ringraziare i telespettatori di questo incredibile affetto, stasera mercoledì 22 aprile alle ore 21:20, l'Auditorium Rai di Napoli riapre idealmente le sue porte per un appuntamento speciale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Anche stasera tutto è possibile: puntata speciale con il meglio dell'ultima edizione

Stasera tutto è possibile sta tornando su Rai 2

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