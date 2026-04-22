Anche stasera tutto è possibile | puntata speciale con il meglio dell' ultima edizione
Stasera va in onda una puntata speciale dedicata ai momenti più memorabili dell’ultima edizione. La serata vede di nuovo protagonista Stefano De Martino, che presenta un evento con i principali momenti di successo e alcuni ospiti speciali. La trasmissione ripercorre le scene più apprezzate e coinvolgenti, offrendo agli spettatori un’occasione per rivivere le emozioni della stagione appena conclusa.
Dopo aver chiuso una stagione trionfale la scorsa settimana, Rai 2 non spegne ancora le luci del suo varietà di punta: questa sera, mercoledì 22 aprile, va in onda Anche Stasera tutto è possibile, un appuntamento speciale dedicato ai momenti più belli dell'anno. La trasmissione approda a questa serata celebrativa forte di un grande successo: l'ultima puntata ha infatti conquistato ben 2.167.000 spettatori, toccando uno share del 16% e confermando Stefano De Martino come padrone di casa indiscusso della prima serata. Per ringraziare i telespettatori di questo incredibile affetto, stasera mercoledì 22 aprile alle ore 21:20, l'Auditorium Rai di Napoli riapre idealmente le sue porte per un appuntamento speciale.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Stasera tutto è possibile sta tornando su Rai 2
Notizie correlate
Stasera Tutto è Possibile 2026 con Stefano De Martino: ospiti dell’ultima puntata del 15 aprile su Rai 2Ci siamo: “Stasera Tutto è Possibile 2026“, il comedy show condotto da Stefano De Martino è arrivato all’ultima puntata.
Stasera tutto è possibile su Rai 2: ospiti e anticipazioni dell'ultima puntataStefano De Martino saluta il pubblico con il finale di stagione del comedy show: ospiti speciali, momenti cult e nuove dinamiche per chiudere...
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: Anche stasera tutto è possibile - Puntata del 22/04/2026; Anche Stasera tutto è possibile; Si chiude col botto Stasera tutto è possibile 2026; Stasera tutto è possibile: l’ultimo show di De Martino, l’addio vicino e il rivale inaspettato. Cosa vedremo stasera.
Stasera tutto è possibile: l’ultimo show di De Martino, l’addio vicino e il rivale inaspettato. Cosa vedremo staseraIl comedy show di Rai 2 torna con il meglio dell’ultima edizione: risate, ospiti cult e uno sguardo al futuro del programma. libero.it
L’ultima puntata di Stasera tutto è possibile: Stefano De Martino gioca con Rocío Muñoz MoralesÈ il momento dei saluti per Stefano De Martino e la sua banda. Stasera tutto è possibile 2026 si chiude proprio oggi, mercoledì 15 aprile. Alle 21:30 va in onda l’ultima puntata della dodicesima stagi ... iodonna.it
Dopo Pechino Express il successo tra famiglie e bambini e l’ipotesi Festival di Sanremo con Stefano De Martino. Su Stasera tutto è possibile: «Lo rifaremmo già domani» - facebook.com facebook