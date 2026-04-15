Stasera su Rai 2 va in onda l'ultima puntata del comedy show condotto da Stefano De Martino. Il conduttore introduce gli ospiti speciali e presenta i momenti più significativi della stagione, tra battute e sketch che hanno caratterizzato le puntate precedenti. La serata segna la conclusione di questa edizione, con il conduttore che saluta il pubblico e riflette sui momenti più memorabili trasmessi nel corso delle settimane.

Stefano De Martino saluta il pubblico con il finale di stagione del comedy show: ospiti speciali, momenti cult e nuove dinamiche per chiudere un'edizione di grande successo. Questa sera, mercoledì 15 aprile alle 21:20 su Rai 2, va in onda il finale di stagione di Stasera tutto è possibile, il comedy show condotto da Stefano De Martino, forse per l'ultima volta alla guida del format. La puntata conclusiva chiude una stagione da record - la settimana scorsa il programma è stato visto da 1.987.000 spettatori pari al 14.46% - e celebra il suo successo con una serata speciale ambientata, come sempre, all'Auditorium Rai di Napoli. Il tema dell'episodio è Mai dire mai e promette sorprese, comicità e momenti inediti.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Stasera tutto è possibile su Rai 2: ospiti e anticipazioni dell'ultima puntata

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