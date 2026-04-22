‘Anche Stasera tutto è possibile’ oggi puntata speciale dello show condotto da De Martino

(Adnkronos) – Ancora prima serata per Stefano De Martino. Oggi, mercoledì 22 aprile, alle 21.20 appuntamento con 'Anche Stasera tutto è possibile' in prima serata su Rai 2. Si tratta di una puntata speciale con il meglio dell’ultima edizione del comedy show condotto da Stefano De Martino, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, che, la scorsa settimana, ha chiuso la stagione. Il pubblico potrà rivivere alcuni dei momenti più divertenti dell’edizione appena conclusa, con molti degli ospiti che si sono avvicendati nel corso delle puntate, tra cui Francesco Paolantoni, Giovanni Esposito, Herbert Ballerina, Biagio Izzo e Peppe Iodice.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sanremo 2026 - Stefano De Martino conduttore e direttore artistico del Festival nel 2027

Notizie correlate

Leggi anche: Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino: anticipazioni e ospiti dello show su Rai 2

Stasera tutto è possibile 2026: il cast (ospiti, concorrenti) dello show di Stefano De MartinoQual è il cast di Stasera tutto è possibile 2026? Torna lo storico show condotto da Stefano De Martino su Rai 2, con tanti giochi e divertimento.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Anche Stasera tutto è possibile; Anche stasera tutto è possibile - Puntata del 22/04/2026; Stasera tutto è possibile: l’ultimo show di De Martino, l’addio vicino e il rivale inaspettato. Cosa vedremo stasera; Si chiude col botto Stasera tutto è possibile 2026.

Anche Stasera tutto è possibile, ospiti e anticipazioni di stasera 22 aprile: i momenti più belli di questa edizioneAppuntamento finale con Anche Stasera tutto è possibile, una puntata speciale con il meglio dell’ultima edizione del comedy show condotto da Stefano De Martino andrà in onda stasera -mercoledì 22 apri ... corrieredellumbria.it

Anticipazioni Anche stasera tutto è possibile di mercoledì 22 aprile, il meglio di Stefano De MartinoIl 22 aprile Stasera tutto è possibile riapre i battenti con una puntata speciale intitolata Anche stasera tutto è possibile. Un appuntamento che arriva dopo l’addio dello show per ringraziare il ... dilei.it

Grazie ancora una volta per il vostro affetto che anche stasera mi avete dato. Vi auguro una buonanotte e ci vediamo domani Benvenuti al sud ( Secondigliano ) Corso Secondigliano 91 Vi voglio ricordare di chiamare sempre la mattina per la disponibil - facebook.com facebook

Gliel’abbiamo fatta annusare. Tutti a nanna anche stasera. C’è solo l’Inter come sempre x.com