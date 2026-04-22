Stasera torna in onda il comedy show condotto da Stefano De Martino, con una puntata speciale che propone il meglio dell’ultima edizione. Tra gli ospiti attesi ci sono personaggi noti del panorama televisivo, mentre i giochi e le gag più divertenti vengono riproposti in un evento che celebra il programma. La trasmissione, in onda questa sera, si concentra sui momenti più apprezzati e sui momenti più divertenti dei mesi passati.

Stefano De Martino torna in prima serata su Rai 2 stasera, mercoledì 22 aprile 2026, con un appuntamento speciale di “Anche Stasera tutto è possibile”, una puntata-evento che raccoglie il meglio dell’ultima edizione del comedy show. 'Anche Stasera tutto è possibile', anticipazioni 22 aprile 2026 Dopo aver chiuso la stagione la scorsa settimana, la Rai ha pensato di offrire al pubblico un nuovo appuntamento con un viaggio tra i momenti più esilaranti, le gag improvvisate e le situazioni surreali che hanno caratterizzato questa edizione. La serata offrirà l’occasione di rivedere alcuni dei protagonisti che hanno animato il palco dell’Auditorium Rai di Napoli, trasformandolo ogni volta in un laboratorio di comicità imprevedibile.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - 'Anche Stasera tutto è possibile', anticipazioni 22 aprile 2026: gli ospiti e i giochi della puntata-evento con De Martino

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Gliel’abbiamo fatta annusare. Tutti a nanna anche stasera. C’è solo l’Inter come sempre x.com