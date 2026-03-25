' Stasera tutto è possibile' ospiti di De Martino anticipazioni e giochi della quarta puntata dedicata al tema ' STEP in fiore'

Questa sera va in onda la quarta puntata dello spettacolo condotto da De Martino, con il tema “STEP in fiore”. Durante la trasmissione, vengono proposti vari giochi tra cui “Stanza inclinata”, “Speed Quiz”, “Fotomimo”, “Decollo immediato” e “Segui il labiale”. Gli ospiti partecipano a diverse sfide in diretta, mentre il pubblico segue l’evento attraverso la trasmissione televisiva.

Stasera tutto è possibile torna stasera, mercoledì 25 marzo 2026, su Rai 2 con una nuova puntata guidata da Stefano De Martino con un suo mix di improvvisazione, comicità e leggerezza. L'appuntamento di stasera, in onda a partire dalle ore 21.20, segna il quarto episodio di questa stagione e promette un clima festoso, tra giochi iconici, ospiti pronti a mettersi in gioco e momenti imprevedibili. Stasera tutto è possibile: ospiti e cast fisso La puntata di questa settimana è dedicata al tema “STEP in fiore”, un titolo che richiama l’atmosfera primaverile e che farà da filo conduttore alle prove e ai momenti comici della serata. Sul palco... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Attenzione: superficie delicata Non è un concorrente… è marmo pregiato! #STEP ogni mercoledì in prima serata su Rai2 e RaiPlay! #Staseratuttoepossibile x.com