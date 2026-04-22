Anas e Regione intervengano sul manto stradale della 639 L' arteria dovrà essere sicura

Lungo la strada statale 639, prossima a un aumento del traffico a causa della chiusura del ponte di Brivio, si sono sollevate preoccupazioni riguardo alle condizioni del manto stradale. Per garantire la sicurezza di tutti gli utenti, sia i veicoli leggeri che i mezzi pesanti, sono stati richiesti interventi di manutenzione da parte di Anas e della Regione. La strada si trova in una condizione che richiede interventi urgenti per migliorare la stabilità e la sicurezza.

La condizione della strada statale 639, che presto verrà maggiormente utilizzata dal traffico veicolare, dai bus di servizio e dai mezzi pesanti per la chiusura del ponte di Brivio, ha indotto Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale lecchese del Pd, sollecitato tra l’altro da diverse.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Missile iraniano sul Tel Aviv: buco nel manto stradaleDomenica un buco nel manto stradale è stato osservato nell’area di Tel Aviv a seguito dell’impatto dei frammenti di un missile iraniano intercettato. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Anas e Regione intervengano sul manto stradale della 639. L'arteria dovrà essere sicura; No al quarto lotto della Teramo Mare a ridosso del Tordino: le riflessioni dopo l’ondata di maltempo. CHIUSURA PONTE DI BRIVIO, PD: ANAS E REGIONE INTERVENGANO SULLA SS 639CALOLZIOCORTE – La condizione della strada statale 639, che presto verrà maggiormente utilizzata dal traffico veicolare, dai bus di servizio e dai mezzi pesanti per la chiusura del ponte di Brivio, ha ... lecconews.news Pretoro, Anas interviene sugli alberi pericolanti: verso la riapertura della strada per la MaiellettaIl sindaco firma l’ordinanza per l’intervento Anas sugli alberi pericolanti. Entro il weekend la strada per la Maielletta dovrebbe riaprire ... abruzzonews.eu In prossimità dei ponti di primavera e in vista del periodo estivo, Anas SpA potenzierà le misure per agevolare la circolazione stradale in corrispondenza delle arterie interessate dai maggiori flussi di traffico e dai cantieri. Sulla “ - facebook.com facebook Il Servizio Clienti di #Anas è disponibile anche su WhatsApp e Telegram! +39 039 841148 @ProntoAnas_bot x.com