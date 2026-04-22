A 49 anni, Ambra Angiolini continua a vivere con energia, dedicandosi a attività come il bungee jump e le camminate in montagna. Nel suo percorso personale, ha affrontato cambiamenti e scoperto nuove passioni, mentre la sua carriera rimane attiva. Recentemente, ha annunciato un nuovo legame sentimentale, aggiungendo un capitolo alla sua vita privata. Tra sport, benessere e musica, l’attrice sembra mantenere un equilibrio stabile e dinamico.

Cantante, attrice, conduttrice: Ambra Angiolini è una di quelle figure che non si lasciano incasellare. Dagli esordi travolgenti a Non è la Rai fino ai ruoli più maturi tra cinema e televisione, ha attraversato epoche e linguaggi restando sempre riconoscibile. A 49 anni compiuti oggi continua a reinventarsi, portando sul palco e sullo schermo un mix di energia, ironia e profondità. Una carriera vissuta senza pause, dove ogni fase è diventata un nuovo inizio. Basta uno sguardo ai suoi social per capire che il movimento è parte integrante della sua vita. Ambra ama camminare, soprattutto in montagna, ma il suo legame più forte resta con la danza, presente fin da quando era bambina.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ambra Angiolini: 49 anni al top fra bungee fly, camminate in montagna e un nuovo amore

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