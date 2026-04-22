Alta Velocità | tutti d’accordo su Rigutino… tranne la realtà e forse i binari

A Arezzo si sta diffondendo una frase ricorrente tra i cittadini quando si parla di Alta Velocità: subito si risponde con il nome di Rigutino, quasi fosse un sinonimo di tutta la discussione. La questione è diventata un simbolo di come le opinioni siano spesso concentrate su un punto specifico, anche se la realtà dei fatti e i percorsi dei binari potrebbero raccontare un’altra storia.

Ad Arezzo è scoppiata l’epidemia più contagiosa della stagione elettorale: la Rigutinite acuta. Si manifesta così: appena si nomina l’Alta Velocità, scatta il riflesso automatico – “Rigutino!” – come se fosse il prezzemolo delle infrastrutture. Lo metti ovunque e stai sereno. Il primo a salire sul treno (metaforico, perché quello vero ancora si aspetta) è Vincenzo Ceccarelli, che la mette giù con filosofia ferroviaria: una stazione AV o si collega ad altri treni. oppure è un soprammobile costoso. E quindi giù bordate all’ipotesi “in mezzo al nulla”, con invito diretto al Ministro Salvini: “Venga a vedere dove la volete fare”. Tradotto: portategli le scarpe buone.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Alta Velocità: tutti d’accordo su Rigutino… tranne la realtà (e forse i binari) Notizie correlate Tragedia sui binari in Italia: travolta e uccisa dal treno alta velocità. Chi era la vittimaUna mattinata segnata dal dramma quella di venerdì 17 aprile lungo la linea ferroviaria Adriatica. Tragedia sui binari: travolta e uccisa dal treno ad alta velocitàMattinata segnata da un grave lutto e da pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario alla stazione di Monfalcone, dove all’alba di oggi, martedì... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Guasto tecnico sulla linea Alta velocità Napoli-Roma, la circolazione verso la piena normalità; Treni, ritardi per l'alta velocità / FOTO; Guasto sull'Alta Velocità Roma-Napoli, caos a Termini e treni in ritardo fino a 220 minuti; Guasto sull’Alta Velocità Napoli-Roma, la circolazione sta tornando alla normalità. Alta Velocità, il nodo di Tarsia diventa impossibile anche per la Regione CalabriaIl Nuovo piano trasporti regionale definisce l'opera altamente complessa, tagliandola di fatto fuori da una futura possibile ipotesi di realizzazione. Intanto la Sibaritide-Pollino continua a divent ... ecodellojonio.it Alta velocità Sicignano, ancora un incidente: operaio schiacciato. Fillea CGIL Non è più tollerabileStampaLa Fillea CGIL di Salerno esprime forte preoccupazione per il grave incidente sul lavoro avvenuto nei cantieri della Trevi Spa, società in subappalto che sta svolgendo i lavori per l’Alta Veloci ... salernonotizie.it "Il paradosso più bruciante, stiamo costruendo un'Alta velocità in Calabria che bypassa la quasi totalità della provincia di Cosenza, la più grande e popolosa della regione", le parole di Tridico - facebook.com facebook Guasto tecnico sulla linea Alta velocità Napoli-Roma che sta causando ritardi fino a 180 minuti. I primi disagi si sono creati a partire dalle 6 di questa mattina ed ora la circolazione è ancora fortemente rallentata. Secondo quanto si legge sul sito di Trenitalia, x.com