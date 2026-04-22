Alta Velocità | tutti d’accordo su Rigutino… tranne la realtà e forse i binari

Da lortica.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Arezzo si sta diffondendo una frase ricorrente tra i cittadini quando si parla di Alta Velocità: subito si risponde con il nome di Rigutino, quasi fosse un sinonimo di tutta la discussione. La questione è diventata un simbolo di come le opinioni siano spesso concentrate su un punto specifico, anche se la realtà dei fatti e i percorsi dei binari potrebbero raccontare un’altra storia.

Ad Arezzo è scoppiata l’epidemia più contagiosa della stagione elettorale: la Rigutinite acuta. Si manifesta così: appena si nomina l’Alta Velocità, scatta il riflesso automatico – “Rigutino!” – come se fosse il prezzemolo delle infrastrutture. Lo metti ovunque e stai sereno. Il primo a salire sul treno (metaforico, perché quello vero ancora si aspetta) è Vincenzo Ceccarelli, che la mette giù con filosofia ferroviaria: una stazione AV o si collega ad altri treni. oppure è un soprammobile costoso. E quindi giù bordate all’ipotesi “in mezzo al nulla”, con invito diretto al Ministro Salvini: “Venga a vedere dove la volete fare”. Tradotto: portategli le scarpe buone.🔗 Leggi su Lortica.it

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