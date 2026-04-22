Almanacco | Mercoledì 22 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 22 aprile è il 112° giorno dell’anno nel calendario gregoriano, con 253 giorni ancora da trascorrere prima della fine. In questa data sono ricordati eventi storici e anniversari, e si celebra un santo. La giornata è accompagnata da un proverbio popolare e da compleanni di persone nate in questa data. Questo giorno viene segnato anche da varie ricorrenze e tradizioni che si sono tramandate nel tempo.

Mercoledì 22 aprile è il 112° giorno del calendario gregoriano. Mancano 253 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Leonide d'AlessandriaProverbio di AprileApril, apriletto, un dì freddo un dì caldettoISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde oggi1914 - USA: Babe Ruth fa il suo.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Almanacco | Mercoledì 1 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoIl programma televisivo Panorama della BBC trasmette un servizio su degli Alberi di Spaghetti nel Canton Ticino. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Mercoledì 22 Aprile | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Almanacco | Mercoledì 22 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; L'oroscopo di mercoledì 22 aprile 2026: le stelle sotto la Torre; ALMANACCO DI RUVESI.IT MERCOLEDI’ 22 APRILE 2026. OGGI LA GIORNATA DELLA TERRA. Almanacco | Mercoledì 22 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno1997 - Perù: un commando di forze governative libera in un blitz 71 persone tenute in ostaggio da 126 giorni da un gruppo di ribelli nella residenza dell'ambasciatore giapponese nella capitale Lima; u ... pisatoday.it Mercoledì 22 Aprile | oroscopo, almanacco e curiosità del giornoFatti salienti: Il 22 aprile si celebra la Giornata della Terra (Earth Day), dedicata alla tutela dell’ambiente e alla salvaguardia del pianeta. Milioni di persone in tutto il mondo partecipano a ... trevisotoday.it ALMANACCO DEL GIORNO Oggi Martedì 21 Aprile 2026 Oggi è il 111mo giorno dell'anno gregoriano composto di 365 giorni. Torna Lunedì, il mercato settimanale, a Sant'Angelo dei Lombardi La Chiesa ricorda e celebra: Sant'Anselmo d'Aosta, vescovo e do facebook