Allerta meteo su Napoli le chiusure previste in città per 24 ore

Un’allerta meteo interessa Napoli a partire dalle ore 20, con previsioni di venti forti e mare agitato. Le autorità hanno disposto la chiusura di alcune zone della città per le prossime 24 ore, in risposta ai fenomeni meteorologici avversi. Si attendono mareggiate lungo le coste esposte ai venti e raffiche di vento che potrebbero causare disagi sul territorio.

A causa dei fenomeni meteorologici avversi (in particolare venti localmente forti con raffiche e mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti) previsti dalle ore 20.00 di mercoledì 22 aprile, fino alla stessa ora di giovedì 23 aprile, il sindaco di Napoli Gaetano.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Allerta meteo su Napoli, le chiusure previste in città per il maltempoLe decisioni del Comune in considerazione dell'avviso di criticità emanato dalla Protezione civile regionale per fenomeni meteorologici avversi A... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 00:00 alle ore 14:00 di lunedì 13 aprile 2026; Possibili temporali in arrivo su parte della Campania: nuova allerta meteo della Protezione civile; Allerta meteo in Campania, la Protezione Civile: forti raffiche di vento e mareggiate da mezzanotte; Meteo Napoli, allerta meteo in Campania: venti forti e possibili mareggiate. Torna il maltempo a Napoli e in Campania: allerta meteo per vento forte da stasera e fino a domaniLa Protezione Civile della Campania ha diramato un'allerta meteo per vento forte e mare agitato dalle 20 di oggi, mercoledì 22 aprile e per le successive ... fanpage.it Allerta meteo della protezione civile su tutta la CampaniaLa Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo per venti forti o molto forti nord-orientali, con raffiche e mare agitato co ... napolitoday.it La Protezione Civile della Regione #Campania ha emanato un’#allertameteo per venti forti o molto forti nord-orientali, con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. L’avviso riguarda tutta la Campania dalle 20 di oggi fino alle 20 - facebook.com facebook #ALLERTA #METEO #LAZIO dalla tarda mattinata di oggi #22aprile per le successive 6-9 ore, specie sui settori #orientali e #meridionali della regione si prevedono #precipitazioni da isolate sparse anche a carattere di #rovescio o #temporale s x.com