Allerta meteo su Napoli le chiusure previste in città per il maltempo

Le decisioni del Comune in considerazione dell'avviso di criticità emanato dalla Protezione civile regionale per fenomeni meteorologici avversi A seguito dell’avviso di allerta meteo emanato dalla Protezione Civile regionale per fenomeni meteorologici avversi, valido dalle 18.00 di oggi lunedì 16 febbraio fino alle 18.00 di martedì 17 febbraio, il Comune di Napoli rende noto che resteranno chiusi, per tutta la durata dell'allerta, i parchi cittadini, i cimiteri e il pontile nord di Bagnoli. Sarà, inoltre, interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche cittadine. Nel dettaglio si prevedono venti tendenti a forti occidentali, con locali raffiche, in rotazione da nord-ovest in nottata.🔗 Leggi su Napolitoday.it

