Faenza avvia la collaborazione con le altre città creative Unesco Il sindaco | Il riconoscimento di una storia lunga secoli

Faenza ha avviato le prime attività di collaborazione con altre città riconosciute come creative dall’Unesco, dopo aver ottenuto il riconoscimento ufficiale il 31 ottobre 2025 e l’ingresso nella rete mondiale delle Città creative Unesco. Il sindaco ha sottolineato la lunga storia della città nel settore. Le iniziative coinvolgono diverse realtà locali e internazionali, puntando a rafforzare i legami culturali e creativi.

Dopo il riconoscimento ottenuto il 31 ottobre 2025 e l'ingresso nella rete mondiale delle Città creative Unesco, Faenza ha avviato le prime attività di collaborazione internazionale nell'ambito dell'Unesco Creative Cities Network. Si apre così una nuova fase per la città, chiamata a sviluppare.