Alla Cappella dei Mercanti di Torino si svolge un episodio criminale avvenuto nel 1864, il cui racconto è stato ripreso dall’autore Claudio Pasqua nel suo racconto intitolato I numeri non mentono, inserito nella raccolta Cold Land pubblicata da Land Editore. L’intervista con l’autore approfondisce il legame tra i fatti storici e la narrazione. La vicenda si concentra su eventi specifici e su dettagli documentati legati a quel periodo.

Intervista a Claudio Pasqua, autore del racconto I numeri non mentono nella raccolta Cold Land (Land Editore). Torino, 1864. La nebbia sale dal Po con la lentezza di un pensiero non confessato. In questo scenario, Claudio Pasqua ambienta I numeri non mentono — racconto incluso nell’antologia Cold Land (Land Editore) — trascinando il lettore nella Cappella dei Banchieri, Negozianti e Mercanti di Torino. Protagonista è Beatrice Lanfranchi, donna che ragiona per misure esatte in un mondo che non la misura affatto. Lo abbiamo incontrato, e i numeri — come promesso — non mentono. Il tuo racconto è ambientato nella Cappella dei Banchieri, Negozianti e Mercanti di Via della Dora Grossa, e ruota attorno alla Pia Congregazione che la governa.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Alla Cappella dei Mercanti di Torino, un delitto nel 1864: «I numeri non mentono»

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