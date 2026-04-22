Alessandria il tributo alla scomparsa di Simona | una borsa di studio

A Alessandria, gli studenti della classe 5C del Liceo Linguistico Umberto Eco hanno deciso di omaggiare la memoria di Simona Monticone istituendo una borsa di studio. La scelta nasce dall’esigenza di ricordare la loro compagna scomparsa e di offrire un supporto concreto a chi proseguirà il percorso di studi. L’iniziativa coinvolge i venti studenti, che hanno organizzato questa iniziativa come segno di riconoscenza e di sostegno.

I venti compagni della classe 5C del Liceo Linguistico Umberto Eco di Alessandria hanno trasformato il dolore per la scomparsa di Simona Monticone in un’iniziativa concreta per il futuro. Attraverso una borsa di studio dedicata a un soggiorno linguistico a Barcellona, i ragazzi hanno voluto onorare la memoria della loro amica, colpita lo scorso agosto in un tragico incidente con un ultraleggero insieme al padre Massimiliano, di 49 anni. La scomparsa di Simona, avvenuta durante l’estate scorsa, aveva lasciato un vuoto immenso all’interno del gruppo classe del liceo alessandrino. La giovane studentessa, che avrebbe dovuto completare il percorso di studi proprio in questo anno scolastico, era descritta dai suoi pari come una figura centrale, capace di dare luce ai momenti difficili e di mantenere l’armonia tra i compagni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alessandria, il tributo alla scomparsa di Simona: una borsa di studio Notizie correlate Leggi anche: Una borsa di studio in onore del "Moro": gli ex compagni di classe ricordano Fabio a 20 anni dalla scomparsa Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Tributo a Sade con i Soldiers of love; Alessandria: al professor Mauro Fioretto il titolo di Primario Emerito; Loredana Ferrara uccisa in strada ad Alessandria, accoltellata alla gola: fermato l'ex convivente della vittima; Asl Al: al professor Fioretto il titolo di Primario Emerito - Il Piccolo. ---- Se immaginassi la Primavera.... sarebbe così..... Spettacolo puro... ---- Localita' Mandoletta, San Giorgio Monferrato. (Alessandria). - facebook.com facebook #alessandria Voglio far notare a quell’avvocatessa fiorentina, che assiste quel prefetto che copre un altro prefetto, che si diverte a sbirciare il mio profilo facebook per poi scrivere nella sua memoria che il sottoscritto denunciante ha una vera e propria ossessio x.com