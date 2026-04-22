Il Napoli ha avviato i contatti con il padre di un attaccante bosniaco per discutere di un possibile trasferimento. La società partenopea sta seguendo da vicino la situazione del calciatore, che gioca per una squadra di serie superiore. Tuttavia, ci sono altre squadre che hanno mostrato interesse per il giocatore e che si sono inserite nella trattativa. La prossima finestra di mercato potrebbe essere decisiva per il futuro dell’attaccante.

La dirigenza partenopea, in vista della prossima sessione di mercato, non molla la presa per il calciatore bosniaco del Salisburgo Kerim Alajbegovic, ma di proprietà del Bayer Leverkusen. “Inter, Napoli e Roma hanno avviato i contatti con il padre di Alajbegovic e con Pjanic che fa da intermediario: l’esterno della Bosnia ha scelto la Serie A per il proprio futuro”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Alajbegovic: il Napoli contatta il padre, ma la concorrenza è forte

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