Al podcast di Diletta Leotta la conduttrice parla della proposta di sposarsi a Las Vegas

Durante un episodio di un podcast, una nota conduttrice ha parlato della possibilità di sposarsi a Las Vegas, senza fornire ulteriori dettagli. Nel frattempo, un’altra figura pubblica ha condiviso di aver iniziato una relazione con un artista musicale, menzionando anche la nascita della loro prima figlia avvenuta lo scorso ottobre. Entrambe le dichiarazioni sono state rilasciate in modo diretto e senza commenti aggiuntivi.

«N on immagino più la mia vita senza di lui»: Giulia De Lellis racconta così il rapporto con Tony Effe dopo la nascita della figlia Priscilla a ottobre dell’anno scorso. Ospite del podcast Mamma Dilettante di Diletta Leotta, la conduttrice ripercorre i mesi della gravidanza, il parto e la nuova quotidianità. Mettendo al centro un legame con il compagno che, con l’arrivo della bambina, è diventato ancora più profondo. Giulia De Lellis e Tony Effe, il baby shower per Priscilla è una dichiarazione d’amore tra mamma e papà X Leggi anche › Giulia De Lellis e Tony Effe, la prima passeggiata da genitori con Priscilla › Giulia De Lellis ha partorito: le prime foto social di Priscilla in braccio a papà Tony Effe Giulia De Lellis: «Non mi immagino una vita senza Tony».🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Al podcast di Diletta Leotta, la conduttrice parla della proposta di sposarsi a Las Vegas Notizie correlate Insulti e offese a Diletta Leotta: la conduttrice finisce al centro di una bufera, ecco il motivo assurdoEssere sotto i riflettori significa spesso esporsi a giudizi continui, ma quando la critica colpisce momenti intimi come una gravidanza, il confine... Giulia De Lellis nel podcast di Diletta Leotta: maternità, Tony Effe e il sogno nozze ‘a sorpresa’Maternità e nuova vita: “Non mi manca il pancione” A pochi mesi dalla nascita della figlia Priscilla, venuta alla luce l’8 ottobre 2025, Giulia De... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Fabrizio Romano al podcast di Diletta Leotta: Alcuni calciatori scoprono da me le notizie di mercato che li riguardano; Diletta Leotta, Fabrizio Romano ospite del suo podcast: Interrotto sul più bello per una notizia; Diletta Leotta sommersa dalle critiche per le foto col pancione: Ha stufato; Giulia De Lellis, il matrimonio inganno con Tony Effe. Diletta Leotta: Io l’ho fatto. Giulia De Lellis, il matrimonio inganno con Tony Effe. Diletta Leotta: Io l’ho fattoOspite da Diletta Leotta nel podcast Mamma Dilettante, Giulia De Lellis ha parlato delle nozze con Tony Effe ... dilei.it Diletta Leotta, Fabrizio Romano ospite del suo podcast: «Interrotto sul più bello per una notizia»Notizie nel cuore della notte, relazioni messe alla prova e un telefono da cui non si separa mai. Ospite del podcast Mamma Dilettante di Diletta Leotta, Fabrizio Romano si racconta senza ... ilmattino.it Diletta Leotta splende - facebook.com facebook