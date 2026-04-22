Al Castello di Novara arriva il Career Day | due giorni di colloqui per gli studenti del territorio

Da novaratoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Novara si tiene il Career Day al Castello, un evento di due giorni dedicato ai colloqui con gli studenti del territorio pronti al diploma. Sono presenti trentaquattro aziende locali e quattro agenzie per il lavoro, tutte pronte a incontrare i giovani in cerca di opportunità lavorative. Durante l'iniziativa, gli studenti hanno la possibilità di sostenere colloqui di lavoro e approfondire le offerte di impiego disponibili nella zona.

Trentaquattro aziende del territorio e quattro agenzie per il lavoro si danno appuntamento a Novara per incontrare gli studenti pronti al diploma. Il 29 e 30 aprile, dalle 9,30 alle 13,30, al Castello arriva il Career Day, un'iniziativa nata per mettere in contatto diretto il sistema scolastico.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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