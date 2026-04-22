Al Castello di Novara arriva il Career Day | due giorni di colloqui per gli studenti del territorio

A Novara si tiene il Career Day al Castello, un evento di due giorni dedicato ai colloqui con gli studenti del territorio pronti al diploma. Sono presenti trentaquattro aziende locali e quattro agenzie per il lavoro, tutte pronte a incontrare i giovani in cerca di opportunità lavorative. Durante l'iniziativa, gli studenti hanno la possibilità di sostenere colloqui di lavoro e approfondire le offerte di impiego disponibili nella zona.

Trentaquattro aziende del territorio e quattro agenzie per il lavoro si danno appuntamento a Novara per incontrare gli studenti pronti al diploma. Il 29 e 30 aprile, dalle 9,30 alle 13,30, al Castello arriva il Career Day, un'iniziativa nata per mettere in contatto diretto il sistema scolastico.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Career Day: il 10 marzo torna l’evento più grande di UniBo sul mondo del lavoro per gli studenti Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il Comune porta al castello l’estate dei novaresi; Silvio Garattini al Castello di Novara: Non è mai troppo tardi, la salute è una scelta quotidiana; Castelli Aperti: gli appuntamenti di domenica 19 aprile; Scuola e impresa si incontrano: 34 aziende al Castello per il Career Day. Scuola e impresa si incontrano: 34 aziende al Castello per il Career DayCostruire un ponte concreto, solido e percorribile tra i banchi di scuola e il mondo del lavoro. È questo l’ambizioso obiettivo del Career Day, l’evento dedicato all’orientamento professionale che ... lavocedinovara.com La scienza conquista il Castello: al via la quinta edizione di Scienza sotto la CupolaNovara si prepara a diventare la capitale locale della divulgazione scientifica. Da martedì 14 a giovedì 16 aprile, la città ospiterà la quinta edizione del festival Scienza sotto la Cupola. Un appu ... lavocedinovara.com Venerdì 24 aprile inaugura il MUSEO ARCHEOLOGICO al Castello di Novara e dalle ore 15:30 alle 19 il Museo è aperto gratuitamente. Alle ore 17 ci sarà la presentazione gratuita e aperta a tutti con le visite guidate a cura delle Funzionarie della Soprintende - facebook.com facebook