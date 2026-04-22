Ager Oliva Esempio virtuoso La startup pistoiese a Bruxelles

Una startup di Pistoia è stata citata in una riunione della commissione risorse naturali del Comitato europeo delle Regioni come esempio positivo nel settore della sostenibilità e dell’innovazione. La sua presenza a Bruxelles ha attirato l’attenzione, evidenziando il suo ruolo nel promuovere pratiche innovative. Durante l’incontro, sono state discusse le sue iniziative e il contributo che apporta alla tutela ambientale.

La startup pistoiese Ager Oliva a Bruxelles, menzionata nell’ultima riunione della commissione risorse naturali del Comitato europeo delle Regioni quale esempio virtuoso in sostenibilità e innovazione. L’eco arriva fino al cuore dell’Europa, a margine di una discussione che aveva per oggetto il tema dei dazi e quindi dei produttori locali e della sicurezza alimentare. A citarli è stato il membro del Comitato europeo nonché consigliere comunale (FdI) Lorenzo Galligani. La bontà del progetto fondato da Tommaso Dami e Ana Karen Soto è del resto un fatto ormai evidente: dall’anno della sua nascita, 2021, a oggi il patrimonio recuperato ammonta nella sola Toscana del Nord a più di cinquemila piante d’olivo diversamente destinate all’estinzione, cui si aggiunge la zona del Garda con più di cinquecento piante rimesse "in funzione".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ager Oliva "Esempio virtuoso". La startup pistoiese a Bruxelles Notizie correlate Frosinone esempio virtuoso nello sport scolastico: infrastrutture sopra la media nazionaleIl 64,5% dei giovani tra gli 11 e i 19 anni pratica sport in orario extrascolastico, un dato positivo che conferma una crescente attenzione... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Ager Oliva Esempio virtuoso. La startup pistoiese a Bruxelles. Agroalimentare: Dami (Comune di Pistoia), Rigenerare uliveti abbandonati con modelli sostenibilLo ha dichiarato Tommaso Dami, fondatore della startup agricola Ager Oliva con sede a Pistoia. Dami presenta Ager Oliva come un esempio di integrazione tra sostenibilità, innovazione e competitività n ... ansa.it Ager Oliva celebra con le sue azioni virtuose la Giornata Mondiale dell’OlivoIl 26 novembre ricorre il World Olive Tree Day, ovvero la Giornata Mondiale dell’Olivo. Una celebrazione istituita nel 2019 dall’Unesco, che ha incluso l’olivo nella sua lista dei patrimoni culturali ... roma.repubblica.it