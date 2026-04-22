Martedì 21 aprile 2026, la partita di calcio trasmessa su Canale 5 ha raccolto circa cinque milioni di telespettatori, mentre l’appuntamento con il quiz televisivo ha attirato circa 5,6 milioni di persone. La sfida tra i due programmi si è svolta nella fascia serale, con il gioco che ha superato di poco la copertura ottenuta dalla competizione sportiva. Entrambe le trasmissioni hanno mantenuto un buon livello di ascolti rispetto ai dati precedenti.

La serata di martedì 21 aprile 2026 ha avuto un protagonista indiscusso: la Coppa Italia, che su Canale 5 ha catalizzato l’attenzione di quasi cinque milioni di italiani. Per la seconda volta in stagione, La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti si è fermata per lasciare spazio al calcio, esattamente come era già accaduto il 3 marzo scorso, quando la semifinale di andata Como-Inter aveva aperto la strada a un exploit record di Affari Tuoi (5.876.000 spettatori e il 27,4% di share, miglior risultato stagionale del gioco dei pacchi). La semifinale di ritorno Inter-Como, trasmessa in esclusiva assoluta dalle 20:40 direttamente da San Siro, partiva dallo 0-0 dell’andata e si è risolta con una rimonta nerazzurra sul 3-2 finale.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Affari Tuoi batte la Coppa Italia: 5,6 milioni contro 4,8 nella battaglia degli ascolti del martedì sera

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