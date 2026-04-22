Aeroporti il ministro Salvini a Prato | Spazio alla crescita di Firenze e Pisa

Il ministro Salvini ha visitato Prato per discutere del potenziamento del sistema aeroportuale toscano, con particolare attenzione alle aree di Firenze e Pisa. La visita ha attirato l’attenzione di esponenti politici ed economici, interessati ai progetti di sviluppo e alle future opportunità di crescita per la regione. La questione riguarda principalmente gli interventi previsti e le modalità di realizzazione di nuovi collegamenti e infrastrutture aeroportuali.

Il potenziamento del sistema aeroportuale toscano torna al centro del dibattito politico ed economico. A rilanciare con forza il tema è il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, intervenuto a Prato al convegno “Infrastrutture, logistica e trasporti: nodi del Paese, nodi dell’Industria”.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Aeroporti, Salvini: "C'è spazio per Salerno, Caserta e Napoli. Non c'è bisogno di farsi la guerra"Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti rilancia lo scenario dei tre aeroporti in regione. Toscana Aeroporti, è record: quasi 10 milioni di passeggeri negli scali di Pisa e FirenzeApprovato dal consiglio di amministrazione di Toscana Aeroporti il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato per l’esercizio 2025. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Salvini: Le compagnie mi chiedono di aumentare i prezzi dei voli in continuità. Ho tenuto tutto fermo, ma se la guerra continua...; Salvini: Lockdown energetico? Non sono allo studio razionamenti o targhe alterne; Rapani chiede al ministro Salvini tempi certi sui lavori della linea ionica; Salvini: 22 miliardi di opere in Calabria. Il Ponte? Spero che il 2026 sia l’anno giusto. Aeroporti, Salvini: C’è spazio per Grazzanise senza farsi la guerra con Napoli e SalernoNe approfitta il ministro per scherzare sul Ponte sullo Stretto: «Ho ancora 15 mesi di mandato e conto di riuscire ad aprire i cantieri. Come ce l’avete fatta voi con la testa dura a Maddaloni, conto ... napoli.repubblica.it Aeroporto di Montichiari, Almici: «Risposte su investimenti e futuro»La deputata di Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione alla Camera al ministro Salvini: « Il progressivo calo del traffico merci rischia di comprometterne la competitività» ... giornaledibrescia.it Con l'avvicinarsi dell’estate, negli aeroporti spagnoli proseguono forti disagi con scioperi, chiusure e diffuse astensioni dal lavoro. - facebook.com facebook Scattano le prime restrizioni per i carburanti degli aerei: cosa succede negli aeroporti italiani x.com