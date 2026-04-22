Cinquant’anni fa, il 30 maggio 1976, si giocò una finale memorabile al Foro italico tra due campioni. In quell’occasione, uno dei protagonisti conquistò la vittoria con un risultato che ancora oggi viene ricordato. La partita si concluse con un risultato che rimane nel ricordo di tutti gli appassionati di tennis. Nel corso di quell’evento, il campione visse un momento di grande emozione che rimase impresso nella storia dello sport.

Cinquant’anni fa una vittoria da sogno al Foro italico, il 30 maggio 1976, in finale contro Guillermo Vilas. A cinquant’anni da quel trionfo, però, Adriano Panatta non è stato invitato da nessuno, né sono previsti omaggi dopo quel successo: “A Roma mancano due settimane, magari ci ripensano, facciano come gli pare ”, ha raccontato in una intervista a La Repubblica. Nella vita di tutti i giorni “faccio un sacco di sogni, talvolta legati al tennis — prosegue — ho un match importante, ma arrivo in ritardo. Oppure mi ritrovo che impugno una spazzola ". Un’immagine che fa sorridere, ma che racconta anche il rapporto leggero, mai ossessivo, che ha sempre avuto con il tennis: "Però non ho mai rivissuto dei match giocati in carriera".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Adriano Panatta ossessionato da un sogno: "In mano ho una spazzola"

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