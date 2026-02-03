Rapinò un coetaneo davanti ad un locale notturno nei guai un giovane Indagini sul gruppo

Questa notte di Ferragosto, un giovane ha rapinato un coetaneo davanti a un locale notturno nei lidi di Comacchio. La scena è stata vista da alcuni testimoni, e subito sono partite le indagini. Dopo mesi di verifiche, le forze dell’ordine sono riuscite a identificare e denunciare il responsabile. Ora gli inquirenti stanno cercando di capire se il ragazzo faceva parte di un gruppo più ampio.

Una rapina compiuta nei pressi di una discoteca dei lidi comacchiesi la notte di Ferragosto. Poi la denuncia dopo mesi di indagini. E' quanto accaduto nei giorni scorsi nei confronti di un 20enne residente nella provincia di Modena accusato di rapina aggravata per un fatto accaduto lo scorso 14.

