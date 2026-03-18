Il rappresentante iraniano ha affermato che la partnership con gli Stati Uniti può resistere alle divergenze, anche se ci sono differenze di opinioni e interessi tra i due Paesi. Ha anche detto che l’Unione Europea desidera la fine della guerra in corso. Secondo le sue parole, l’Iran condivide alcuni obiettivi con gli Stati Uniti, ma è pronto a esprimere le proprie posizioni quando necessario.

“Condividiamo importanti obiettivi statunitensi, ma non esiteremo a dire dove abbiamo opinioni diverse e dove i nostri interessi sono differenti. Una partnership di questo tipo deve essere in grado di resistere a tali divergenze, altrimenti non è una partnership”. Lo ha affermato il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, parlando al Bundestag. “L’ Unione europea ha interesse a che la guerra in Medioriente si concluda rapidamente”, ha aggiunto Merz, che poi ha specificato: “ Washington non ci ha consultato. Avremmo sconsigliato di proseguire su questa linea d’azione. Ad oggi, non esiste un piano convincente su come questa operazione possa avere successo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Merz: "Partnership con Usa resista alle divergenze, Ue vuole la fine della guerra"

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