Acqua in arrivo rincari | rischio cartello sulla plastica e costi folli

Il Codacons ha inviato un esposto all’Antitrust per segnalare possibili aumenti coordinati dei prezzi della plastica, che potrebbero influire sul costo dell’acqua minerale in bottiglia. La questione riguarda un possibile cartello tra le aziende del settore, che potrebbe portare a rincari significativi per i consumatori. Per ora, non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte delle imprese coinvolte.

Il Codacons ha presentato un esposto formale all’Antitrust per segnalare possibili aumenti coordinati dei prezzi della plastica, che colpiscono direttamente il costo dell’acqua minerale in bottiglia. La manovra, basata su comunicazioni inviate dai produttori di contenitori ai clienti industriali, minaccia di far lievitare i prezzi delle bevande proprio mentre l’estate si avvicina. La situazione sta delineandosi con una precisione inquietante: diverse aziende che operano nel settore della plastica — occupandosi rispettivamente di produzione di bottiglie, tappi, etichette e film plastici — hanno trasmesso ai propri committenti note di aggiornamento tariffario.🔗 Leggi su Ameve.eu

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