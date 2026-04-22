Oggi ricorre il 44° compleanno di Ricardo Kaká, ex calciatore del Milan, che ha vestito la maglia rossonera in diverse stagioni. La sua carriera è stata accompagnata da riconoscimenti come il Pallone d’Oro e numerosi successi con il club e la nazionale. In questa giornata, sono stati ricordati anche commenti di ex compagni e dirigenti, tra cui Gattuso, Ancelotti e Galliani. La sua figura rimane tra le più riconoscibili nel calcio internazionale.

"Un fenomeno, per me è stata l'arma in più di quest'anno. Quando è arrivato sembrava uno sfigato. Dicevo 'ma chi abbiamo preso?'. Pian, piano, dopo due giorni, ho detto 'eccolo là, questo è un altro fenomeno che ci fa la differenza. Grazie che questi giocatori esistono", questa la celebre frase di Gennaro Gattuso a Milan Channel sull'impatto della leggenda rossonera Ricardo Kaká. Oggi, 22 aprile 2026, l'ex fantasista del Milan compie 44 anni. Dal suo primo addio al Diavolo (il Real Madrid lo acquistò nel 2009 per ben 67 milioni di euro), il Milan non ha più avuto un campione al suo livello. Classe, tecnica e tanto altro: nessuno ha più raggiunto il Kaká rossonero.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - “Abbiamo preso un fenomeno”, la notte di Manchester, il Pallone d’Oro prima degli ‘alieni’: chi era Kaká

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