Cinquant’anni fa, quattro svedesi sono saliti su un palco di Brighton con abiti scintillanti e una canzone chiamata Waterloo. Il mondo della musica non è stato più lo stesso. Agnetha, Björn, Benny e Frida: gli Abba. Ovvero 4 talenti che, messi insieme, hanno dato vita a qualcosa di irripetibile. Quattrocento milioni di album venduti, hit che ancora oggi si cantano a squarciagola, una presenza nella cultura pop globale che nessuna generazione è riuscita davvero a scrollarsi di dosso. Eppure, dietro i costumi luccicanti e i ritornelli impossibili da togliersi dalla testa, c’è una storia molto più complessa, fatta di fatiche, pressioni mediatiche spietate e matrimoni che cedono sotto i riflettori.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Abba – 50 anni di musica: stasera in tv il doc con video inediti sul leggendario gruppo pop

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