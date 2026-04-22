A Tavola con l’Oste duetto di solidarietà tra Trattoria Mario e The Kitchen & The Bar

C’è un tipo di serata che riesce a fare due cose insieme: raccontare una città e farla sedere a tavola senza trasformarla in cartolina. È l’impressione più netta usciti ieri sera da The Kitchen & The Bar, il ristorante di THE PLACE Firenze affacciato su Piazza Santa Maria Novella, per il secondo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Buona Pasqua a tutti dalla Trattoria Da Mario! Grazie di cuore per il bellissimo pranzo di oggi. Un caro augurio di serenità e di festa a tutti! - facebook.com facebook