A Milano la prima conferenza nazionale Sostenibilità e giornalismo responsabile – Diretta domani dalle 9 | 30

A Milano si terrà domani la prima conferenza nazionale dedicata a “Sostenibilità e giornalismo responsabile”, promossa da un ente di settore. L'evento si svolge in occasione della Giornata mondiale della Terra e avrà inizio alle 9:30. La conferenza sarà trasmessa in diretta e coinvolgerà professionisti dell'informazione e della sostenibilità, con l’obiettivo di discutere i temi legati alla comunicazione responsabile e alle pratiche sostenibili nel giornalismo.

(Adnkronos) – In occasione della Giornata mondiale della Terra, mercoledì 22 aprile 2026, CONAI promuove la prima conferenza nazionale “Sostenibilità e giornalismo responsabile”. L’appuntamento è a Milano, presso Palazzo Emilio Turati, con inizio alle ore 9.30 e conclusione prevista alle 13.30. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di mettere al centro una questione sempre più rilevante: il ruolo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Adnkronos Q&A | Salute, prevenzione e risorse: le sfide – Diretta domani dalle 9:30(Adnkronos) – Le difficoltà strutturali, dalle liste di attesa alla carenza di personale e di risorse, impongono nuove strategie per la sostenibilità... LIVE Trento-Perugia, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: dalle 15.30 la prima semifinaleLA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-VERONA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 18. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Milano, in prima nazionale al Teatro della Cooperativa torna Loizzi con Fabbrico-Storia di un paese antifascista; Prime impressioni dalla fiera Paris Internationale a Milano. Ecco cosa non perdere; Alla Triennale di Milano la prima grande mostra italiana di Barber Osgerby: un viaggio lungo trent’anni di design; Weekend a due facce su Milano: prima il sole e il caldo fuori stagione, poi il ritorno della pioggia. A Milano la prima conferenza nazionale Sostenibilità e giornalismo responsabile - Diretta domani dalle 9:30In occasione della Giornata mondiale della Terra, mercoledì 22 aprile 2026, CONAI promuove la prima conferenza nazionale Sostenibilità e giornalismo responsabile. L’appuntamento è a Milano, presso P ... adnkronos.com Fuorisalone 2026: gli eventi della moda a Milano: mostre, installazioni e talk in cittàInstallazioni e percorsi in giro per la città: tanti i brand che partecipano alla vetrina del design. Tra pezzi e collaborazioni inedite ... corriere.it / Ploom presenta “FEEL THE AURA” alla Milano Design Week, un’esperienza immersiva e sensoriale dedicata ai consumatori adulti, dove il design dell’eccellenza dialoga con i sensi. Dal 21 al 26 aprile, in Via delle Erbe 2A, nel Brera Design District, l’i facebook Escort e droga da Milano a Mykonos, puliti all’antidoping: tutto sul giro sporco dei calciatori x.com