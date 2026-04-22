A 25 anni dall' uscita di Quello che non c' è gli Afterhours tornano in tour a Cesena

Gli Afterhours tornano in tour nel 2027 per celebrare i 40 anni dall’uscita del loro primo 45 giri “My Bit Boy” (1987) che sancì l’esordio del gruppo e i 25 anni dell’album “Quello che non c’è” (2002), tassello fondamentale della storia della band milanese e della musica italiana.Il “Quello che.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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Afterhours, 15 concerti nel 2027 per i 40 anni della band e i 25 di ‘Quello che non c’è’La formazione è quella del tour recente di ‘Ballate per piccole iene’. Le date tra gennaio e febbraio, in Italia e in Europa ... rollingstone.it

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Nel 2027 saranno 25 anni di “Quello che non c’è”. Per la cronaca, saranno anche 40 anni di Afterhours. Sono tanti, quanti ne bastano per dire che sono stati pieni e restano un pezzo di vita. Per questo abbiamo deciso di festeggiarli con un tour a partire da ge - facebook.com facebook

Gli Afterhours live a Brescia nel 2027 per festeggiare i 40 anni x.com