A 25 anni dall' uscita di Quello che non c' è gli Afterhours tornano in tour a Cesena

Da cesenatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Afterhours tornano in tour nel 2027 per celebrare i 40 anni dall’uscita del loro primo 45 giri “My Bit Boy” (1987) che sancì l’esordio del gruppo e i 25 anni dell’album “Quello che non c’è” (2002), tassello fondamentale della storia della band milanese e della musica italiana.Il “Quello che.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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