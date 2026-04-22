25 aprile i promotori della festa | Ai Giardini Serravalle per rompere l' assedio dell' odio in un tempo di conflitti

In occasione del 25 aprile, i promotori dell’evento ai Giardini Serravalle hanno spiegato che l’obiettivo è rompere l’assedio dell’odio in un momento segnato da conflitti. Dopo le polemiche sollevate da un partito politico, gli organizzatori hanno chiarito il significato del tema scelto per questa edizione, sottolineando l’intento di promuovere un messaggio di pace e unità. La manifestazione si svolgerà nel parco pubblico, con interventi e iniziative dedicate a questa tematica.

Dopo la polemica innescata dalla Lega i promotori della festa ai Giardini Serravalle in occasione del 25 aprile spiegano il significato di ‘rompere l’assedio’, tema al quale sarà dedicata l'edizione di quest'anno. “Un messaggio - dicono - che nasce da una lettura diretta del presente, iconflitti.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate 25 aprile, polemica sul manifesto. Lega: "Rompere l'assedio di chi? La sinistra si appropria della festa senza alcun diritto"E' polemica politica su un manifesto che promuove un evento ai Giardini Serravalle in occasione della Festa della Liberazione. Una raccolta di contenuti Si parla di: 25 aprile, i promotori della festa: Ai Giardini Serravalle per rompere l'assedio dell'odio in un tempo di conflitti. La quarta edizione di Serravalle DeGusto torna il 25 aprileSabato 25 aprile, dalle 11 al tramonto, torna Serravalle DeGusto – I sapori del Montalbano, la manifestazione promossa dalla Strada dell’Olio e del Vino ... gonews.it Cesena, 25 aprile: la cerimonia ai Giardini di SerravalleLa città di Cesena si prepara a celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo con un ricco programma di iniziative ... corriereromagna.it