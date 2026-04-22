25 aprile esplode la voglia di mare e weekend fuori porta

In vista del 25 aprile, molte persone si preparano per trascorrere il weekend fuori porta o al mare. A Bari, le previsioni indicano un miglioramento del tempo dopo settimane di condizioni instabili, con temperature più piacevoli e un clima favorevole alle attività all’aria aperta. La giornata si avvicina e l’interesse per le mete di svago cresce, mentre si attende un clima più stabile per le uscite di gruppo o le semplici passeggiate in città.

Con l’arrivo del 25 aprile cresce l’attenzione sulle previsioni meteo a Bari. Dopo settimane variabili, il ponte festivo potrebbe portare condizioni più stabili, temperature gradevoli e un clima ideale per vivere la città all’aperto.Secondo le tendenze meteorologiche, sulla Puglia si attende un.🔗 Leggi su Baritoday.it

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