Xena | principessa guerriera svelato il mistero dello spinoff mancato su Gabrielle

Recentemente è emerso che Gabrielle, personaggio interpretato dall'attrice Renee O'Connor, avrebbe dovuto essere protagonista di uno spin-off. Tuttavia, l'attrice ha deciso di non partecipare, motivando la sua scelta con l'impossibilità di recitare senza la collega che interpreta l'iconica principessa guerriera. La decisione ha portato alla cancellazione del progetto, che avrebbe rappresentato un nuovo capitolo nella saga.

Gabrielle poteva avere una serie tutta sua, ma l'attrice Renee O'Connor ha detto no. Il motivo? Non riusciva a vedersi sul set senza Lucy Lawless, preferendo far morire il progetto piuttosto che tradire l'alchimia del duo originale. Inutile girarci intorno: Xena: principessa guerriera ha funzionato perché loro due erano una cosa sola. Eppure, proprio quando la serie stava per chiudere i battenti, qualcuno ai piani alti ha provato a dividere la coppia. Renee O'Connor ha finalmente confermato quello che per anni è stato solo un sussurro tra i fan: l'idea di uno spinoff incentrato solo su Gabrielle esisteva davvero. Non erano solo fantasie dei tabloid neozelandesi, ma un piano concreto dei produttori che volevano mungere ancora il franchise.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Xena: principessa guerriera, svelato il mistero dello spinoff mancato su Gabrielle Notizie correlate Camarda, svelato il giallo del mancato ritorno al Milan: infortunio e operazioneUn colpo di scena medico ha riscritto il mercato di gennaio di Francesco Camarda. Altri aggiornamenti Xena: principessa guerriera, svelato il mistero dello spinoff mancato su GabrielleGabrielle poteva avere una serie tutta sua, ma l'attrice Renee O'Connor ha detto no. Il motivo? Non riusciva a vedersi sul set senza Lucy Lawless, preferendo far morire il progetto piuttosto che ... movieplayer.it Xena: uno spin-off su Olimpia? Renee O’Connor dice la sua sui rumorDopo il fiasco del reboot di Buffy, molti fan aspettano il ritorno di un'altra grande eroina: Xena. Cosa sappiamo della possibile nuova serie? bestmovie.it