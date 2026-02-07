Camarda svelato il giallo del mancato ritorno al Milan | infortunio e operazione

Francesco Camarda non tornerà più al Milan come previsto. Il giovane attaccante, che sembrava ormai certo di tornare in rossonero dopo la sua esperienza al Lecce, ha subito un infortunio che ha richiesto un’operazione. La decisione, presa dopo un colpo di scena medico, ha cambiato i piani del club e del giocatore, lasciando il mercato di gennaio senza quella svolta che sembrava ormai in tasca.

Un colpo di scena medico ha riscritto il mercato di gennaio di Francesco Camarda. Il ritorno del giovane attaccante al Milan, che sembrava ormai definito in ogni dettaglio, è sfumato a causa di un imprevisto fisico che ha cambiato i piani del club rossonero e del Lecce, squadra dove il classe 2008 sta attualmente militando. A svelare i dettagli dell’operazione mancata è stato l’agente del calciatore, Giuseppe Riso. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport, il procuratore ha confermato che il rientro alla base milanista era “cosa fatta”, ma un improvviso infortunio alla spalla ha interrotto bruscamente la trattativa. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Camarda continuerà il suo prestito a Lecce

