WWE | Ritorno a sorpresa degli Street Profits nel RAW dopo WrestleMania

Durante la puntata di RAW, gli Street Profits hanno fatto un ritorno a sorpresa dopo WrestleMania. L’episodio, tradizionalmente ricco di novità e sorprese, ha visto anche altri ritorni e debutti, facendo di questa serata uno degli eventi più attesi dell’anno nel mondo della WWE. Gli spettatori hanno assistito a un momento inatteso che ha attirato l’attenzione di molti fan presenti in arena e davanti agli schermi.

Gli Street Profits fanno il loro sorprendente ritorno in WWE durante la puntata di RAW. Come da tradizione, il RAW successivo a WrestleMania è sempre uno degli show più attesi dell’anno, ricco di sorprese, ritorni e debutti. e anche stavolta non ha deluso. Durante lo show, Paul Heyman e The Vision hanno avuto il loro momento al microfono, ma la situazione è presto degenerata quando Seth Rollins ha attaccato Bron Breakker e The Vision. Bron Breakker sends a message to Seth Rollins. AND HERE COMES SETH ROLLINS! #WWERAW pic.twitter.comcZvgcwuakO — The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) April 21, 2026 The Vision e Breakker hanno preso il sopravvento, ma quando sembrava che Rollins fosse sul punto di essere sopraffatto, ecco arrivare gli Street Profits a ribaltare tutto e salvare la situazione.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Ritorno a sorpresa degli Street Profits nel RAW dopo WrestleMania Saturday Night Main Event 2025 – Full Match Card & Results! Who Wins! Notizie correlate Leggi anche: WWE su Netflix in Italia: RAW, Smackdown e WrestleMania 42 in diretta Leggi anche: WWE: Un dettaglio nel backstage di Raw fa sperare i fan nel ritorno di The Rock