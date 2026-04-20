Alcuni utenti stanno provando in questi giorni le nuove funzionalità dell’abbonamento premium di WhatsApp Plus, un piano che offre opzioni di personalizzazione sia estetiche che funzionali dell’app di messaggistica. Il servizio, ancora in fase di test, permette di modificare alcuni aspetti dell’interfaccia e delle funzioni dell’app, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di utilizzo. La disponibilità è limitata a un numero ristretto di utenti.

Un numero ristretto di utenti sta testando proprio in questi giorni le nuove funzionalità legate all’abbonamento premium di WhatsApp Plus, un piano che mira a trasformare l’esperienza d’uso dell’applicazione attraverso una serie di personalizzazioni estetiche e funzionali. La sperimentazione, che era già stata intravista all’inizio di marzo, si inserisce in un contesto di monetizzazione per il servizio, che vanta una base globale di oltre 3 miliardi di persone. Personalizzazione estetica e gestione avanzata delle conversazioni. Il cuore della proposta commerciale ruota attorno a una cifra mensile che potrebbe attestarsi sui 2,49 euro, con la previsione di un rinnovo automatico del servizio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - WhatsApp Plus: arriva l’abbonamento per personalizzare l’app

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