Controlli serrati sulle strade alcol e droga nel mirino | fermati oltre 30 veicoli

I carabinieri della Compagnia di Breno hanno intensificato i controlli tra Darfo Boario Terme e Pian Camuno. Nella serata di venerdì 30 gennaio, hanno fermato oltre 30 veicoli, concentrandosi su alcol e droga. Posti di blocco e pattuglie in movimento hanno reso l’operazione molto visibile, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza sulle strade.

Posti di blocco tra Darfo Boario Terme e Pian Camuno: 34 veicoli fermati, denunciato un 43enne per guida in stato di ebbrezza Posti di blocco, pattuglie in movimento e controlli a tappeto. È stata una serata di verifiche serrate quella di venerdì 30 gennaio tra Darfo Boario Terme e Pian Camuno, dove i carabinieri della Compagnia di Breno hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio. Le verifiche hanno interessato le principali arterie dei due comuni e alcuni locali pubblici: 34 i veicoli fermati durante l'operazione, 43 persone identificate. I controlli sono serviti: durante i controlli stradali i militari del Nucleo operativo e radiomobile hanno denunciato a piede libero un uomo italiano di 43 anni, sorpreso alla guida dopo aver bevuto troppo.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Nel fine settimana, Montella e l'Alta Irpinia sono stati teatro di controlli intensivi da parte dei Carabinieri, mirati a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga e della guida sotto l'effetto di alcool.

