Wd presenta la roadmap hdd 2029 | disco da 100 tb per archiviazione di intelligenza artificiale
Western Digital ha svelato la sua nuova roadmap per il prossimo futuro, con una grande novità: un disco da 100 terabyte destinato all’archiviazione di intelligenza artificiale. L’azienda ha deciso di riorganizzarsi, puntando tutto sulle infrastrutture di archiviazione per supportare le applicazioni di IA. La mossa rappresenta una svolta strategica, che potrebbe cambiare il modo in cui vengono gestiti i dati a livello globale.
la rinomina ufficiale di wd segna una svolta strategica per l’azienda, ora posizionata come fornitore di infrastrutture di archiviazione basate su intelligenza artificiale (IA). la roadmap HDD annunciata sintetizza investimenti mirati a espandere la capacità, migliorare l’efficienza energetica e facilitare l’utilizzo di nuove applicazioni IA, rispondendo alle esigenze di dati sempre più imponenti. wd adotta una doppia linea tecnologica. la compagnia presenta due percorsi principali: un modello 40TB UltraSMR ePMR (Energia ausiliaria per la registrazione magnetica verticale) e un modello HAMR (registrazione magnetica assistita termicamente). 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
