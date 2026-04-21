Wanda P-350 | Guida all’acquisto per fuoristrada

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. La P-350 in azione: profilo aggressivo e trazione su terra. Analizzando la struttura del battistrada del Wanda P-350, emerge immediatamente una progettazione orientata all’uso fuoristrada. Il pneumatico, con dimensioni 27×12.00 D12 60N, presenta un disegno caratterizzato da blocchi larghi e profondi. Questa configurazione geometrica è studiata per gestire il contatto con superfici irregolari, dove la capacità di penetrazione del tassello è fondamentale per mantenere la direzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

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