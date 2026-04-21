Vyni sapori e musica per 40mila | L’idea è quella di crescere ancora

Da ilrestodelcarlino.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per due giorni, il centro di Reggio si è trasformato in un palcoscenico di sapori e musica, attirando circa quarantamila persone. Le piazze sono state prese d’assalto da visitatori che hanno fatto fila davanti alle cantine e scelto tra vinili in vendita, mentre le strade sono state attraversate da note musicali provenienti da vari punti. L’organizzazione ha dichiarato l’intenzione di continuare a sviluppare l’evento in futuro.

Per due giorni Reggio ha cambiato ritmo. Le piazze del centro si sono riempite senza sosta, tra code ai banchi delle cantine, vinili che giravano e musica che attraversava le strade. Vyni non è stato solo un festival, ma un’immersione collettiva che ha risvegliato l’atmosfera e aperto le porte alla bella stagione. E i numeri raccontano solo una parte di ciò che è successo. Alfredo Tronci, co-founder dell’evento, che bilancio fate di questa edizione di Vyni? "Dobbiamo ancora realizzare bene quanto è stato incredibile lo scorso weekend: abbiamo superato le 40mila presenze. Avevamo grandi aspettative, ma alla fine anche quelle sono state superate, probabilmente perché Vyni è un evento che risponde alle passioni di tanti: vinile, vino, musica, ma anche fumetto e buon cibo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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